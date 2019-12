"Non meritavano di giocare e di indossare questa maglia, a fine primo tempo li avrei cambiati tutti". La sconfitta per 3 a 1 contro l'Altarese non è andata giù a mister Giunta, che punta il dito contro l'atteggiamento sbagliato dei suoi, forse distratti da un mercato che ha ulteriormente rinforzato un organico già estremamente competitivo.