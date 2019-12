Calcio. Stephan El Shaarawy trascina lo Shanghai Shenhua alla conquista della Coppa di Cina

Soddisfazioni non solo pecuniarie ma anche sportive nella prima esperienza orientale del savonese Stephan El Shaarawy. L’esterno classe 1992, infatti, ha messo le mani sulla Coppa di Cina, trofeo conteso nella doppia finale a un altro italiano, Graziano Pellè, con il quale aveva condiviso l’esperienza di Euro 2016.

Lo Shanghai Shenhua dell’ex romanista ha perso la gara di andata contro lo Shandog Luneng (1 a 0, rigore di Pellè) per poi imporsi con il risultato di 3 a 0 al ritorno, aggiudicandosi così per la terza volta nella sua storia il trofeo. Vittoria firmata anche dal "Faraone", che ha siglato la seconda rete. El Shaarawy era stato anche protagonista in semifinale segnando una doppietta. Si è trattato del quarto sigillo del savonese da quando è arrivato in Cina in estate (prelevato dalla Roma per la bellezza di 30 milioni di euro).

Se si esclude la categoria Primavera, la Coppa è il secondo trofeo vinto da El Sharaawy. Il primo era stato la Supercoppa Italiana conquistata nel 2011 quando vestiva la maglia del Milan. Un inizio di stagione convincente che però, dato il livello del calcio cinese, potrebbe non essere sufficiente per sperare in una chiamata del ct Roberto Mancini.