Calcio. Vado, nuova avventura in rossoblù per Simone Guarco: "Giocare la Serie D vicino a casa mi ha spinto a cambiare aria, ma l'esperienza di Imperia rimarrà sempre un bellissimo ricordo"

La sessione di calciomercato invernale sta regalando continui movimenti in entrata e in uscita, dalla Serie D alla Seconda Categoria, anche se le trattative più scoppiettanti sono arrivate tutte sull'asse Imperia-Vado.

Donaggio, Scannapieco e Guarco sono infatti i tre giocatori che hanno cambiato aria, con i primi due passati alla corte di mister Lupo dopo la prima parte di stagione in maglia rossoblù.

Percorso inverso invece per l'esperto difensore centrale ex Lavagnese e Savona, che ha deciso di tornare al "Chittolina" dopo l'esperienza vissuta già nella stagione 2016-2017: "Ritrovo un ambiente che in passato mi ha dato tanto - racconta Guarco al termine della partita pareggiata domenica a Bra - è stata una scelta dettata da vari motivi, legati soprattutto al fatto di avvicinarmi a casa e di poter disputare la Serie D. Con questo non voglio assolutamente dimenticare gli ultimi mesi trascorsi ad Imperia, dove ho lasciato un gruppo davvero unito al quale auguro le migliori fortune per il proseguio della stagione".

Accomodatosi in panchina nel recupero di campionato contro il Chieri, il ventiseienne di Pietra Ligure ha subito trovato spazio nell'undici titolare disegnato dal duo Monte-Iovine (in panchina al posto dell'indisponibile Tarabotto) domenica scorsa contro i giallorossi: "Penso che nel complesso sia stata una gara giocata con la giusta mentalità, anche se rimane parecchia delusione per aver concesso quelle due reti nel giro di pochi minuti nonostante un approccio al match molto positivo. La reazione però non si è fatta attendere, ed è questo forse l'aspetto più importante sul quale cercare di ripartire in vista delle ultime due gare dell'anno".