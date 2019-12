Volley, Serie D femminile. Il VT Finale mantiene una lunghezza sul Volley Genova Vgp: la classifica

La mini crisi che ha coinvolto nell'ultima settimana il Volley Genova Vgp consente al Volley Team Finale di condurre con un punto di vantaggio e una partita in meno il campionato. Le genovesi hanno vinto concedendo due set al Volare Volley e sono state superate nell'ultimo turno (3 a 1) dal Maurina Strescino Imperia. Le finalesi di Bruzzo, dal canto loro, non hanno avuto problemi nel superare per 3 a 0 il fanalino di coda Alassio Volley, in occasione dell'ultimo turno di campionato.

Venendo alle altre gare del weekend, spicca il combattuto derby tra Iglina Albisola e Quiliano Volley, vinto dalle aquile biancorosse per 3 a 2. Completano in quadro la vittoria di Normac su Cogoleto (3 a 1), di Virtus Sestri su Nuova San Camillo Imperia (3 a 0) e di Diano Marina, che si è imposta in casa del Volare Volley per 3 a 1.

La nuova classifica (Finale, Maurina, Normac, Virtus Sestri, Albisola e Alassio hanno una partita in meno).

Volley Finale 21; Volley Genova 20; Diano Marina 18; Maurina Strescino 15; Quiliano, Nuova San Camillo 12; Normac, Virtus Sestri, Volare 9; Iglina Albisola 7; Cogoleto 3; Alassio 0.