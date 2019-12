Calcio, Albenga. E' emergenza in mediana, ma il recupero con il Busalla vale il primato

La posta in palio equivale con tutta probabilità al livello di difficoltà della sfida odierna.

Già perchè l'Albenga per mettere le mani sul primato del campionato di Eccellenza dovrà necessariamente avere la meglio nell'entroterra genovese su una delle squadre più in forma del campionato: il Busalla di mister Cannistrà.

Quasi come in una sorta di contrappasso, gli ingauni saranno in piena emergenza in mediana proprio di fronte, con tutta probabilità, al miglior pacchetto di centrocampo della categoria, formato da elementi come Compagnone, Cotellessa e Federico Moretti, ex vecchia conoscenza della famiglia Colla nell'avventura in Serie C dell'Albissola.

Mister Solari dovrà necessariamente fare i conti con le assenze di Grandoni (stiramento) e Dorno (reduce dalla contusione alla testa rimediata domenica contro la Genova Calcio), mentre resta in forte dubbio Costantini.

Resta da capire se il regista sarà della partita oppure verranno trovate soluzioni alternative, in quel centrocampo a tre che da inizio stagione (nel 4-3-3 o nel 3-5-2) ha contraddistinto le prove degli ingauni.

A dirigere l'incontro sarà Di Maria di Chiavari, coadiuvato da Manni di Savona e Firenze di Genova. Livescore su Svsport.it a partire dalle 18:00.