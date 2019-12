Calcio. Eccellenza: l'Albenga riemerge nella ripresa da 0-3 a 3-3 in casa del Busalla

BUSALLA - ALBENGA 3-3 (5' Nelli, 23' Cannone, 39 Minutoli, 63' Castagna, 74' Gargiulo, 89' Zola)

52' sul tiro di Gargiulo dai 20 metri finisce il match, spettacolare 3-3 al Comunale

49' colpo di testa di Marquez su assist di Barisone, manca la frustrata per impensierire Canziani

46' angolo per l'Albenga, i bianconeri tentano il colpaccio

45' saranno sei i minuti di recupero

44' PAREGGIO ALBENGA! ZOLA!

42' Busalla in nove, intervento scriteriato da dietro di Repetto su Gargiulo. Espulsione più che legittima

41' traversa ddel Busalla con Repetto dopo l'illuminante lancio di Moretti. L'Albenga sembra aver perso un po' di slancio

40' taglio micidiale di Tommaso Moretti, conclusione fuori di poco

37' ammonito anche Prato, il vice di mister Solari

34' giallo per Scalia

33' punizione di Compagnone da posizione impossibile, botta tagliata chce però non sorvola di molto la traversa di Bambino

29' tap in sotto misura del centrale argentino, dopo la corta respinta di Canziani

29' GARGIULO! L'ALBENGA ACCORCIA ANCORA, ORA IL BUSALLA HA UNA SOLA RETE DI VANTAGGIO

24' secondo giallo per Ottoboni, intervento scomposto su Anselmo, l'Albenga è in superiorità numerica

23' scarmucce tra Moretti e Marquez, giallo per entrambi

23' bel triangolo dell'Albenga che porta Scalia al cross da dentro l'area, arriva Di Salvatore a rimorchio che fallisce un rigore in movimento

21' altri due cambi per Cannistrà, fuori Nelli e Boggiano, al loro posto Repetto e Tommaso Moretti.

21' gomito alto di Ottoboni su Anselmo, giallo

19' Carlucci non ce la fa, entra il secondo portiere del Busalla, il classe 2000 Canziani

18' grande spunto di Figone sulla corsia mancina, palla dietro per Castagna e destro perfetto sul secondo palo

18' CASTAGNA! L'ALBENGA PROVA A RIAPRIRLA!

16' cambia modulo l'Albenga. mediana a rombo con Scalia vertice basso, Zola e Figone mezz'ali e Di Salvatore alle spalle di Castagna e Marquez

15' primo cambio anche per Cannistrà, in panchina va Cottellessa, al suo posto Ottoboni

13' cambia ancora l'Albenga, fuori De Simone, al suo posto il rientrante Zola

10' primo cambio per l'Albenga, esce Metalla entra Marquez

5' il primo giallo è per Cotellessa

3' la prima azione del secondo tempo è per il Busalla, Boggiano è però in offside

1' inizia la ripresa, non sembrano esserci cambi

Secondo tempo

46' la prima frazione si chiude con la punizione alta di Metalla. Squadre negli spogliatoi, impietoso il risultato a sfavore degli ingauni: 3-0 a favore dei genovesi

45' un minuto di recupero

39' buco in serie di Gargiulo e Castagna, Minutoli da due passi non ha difficoltà a trovare il tocco giusto per superare Bambino.

38' TRIS BUSALLA, L'ALBENGA NON C'E'

35' De Simone ha sui piedi la palla del 2-1, ma l'esterno offensivo cincischia sul più bello, facendosi recuperare dalla retroguardia busallese

31' Busalla vicino al tris, Bambino salva in due tempi su Nelli. Il Busalla appare più lucido nella propria proposta offensiva

25' ci prova Castagna a riaprirla, conclusione dal limite, Carlucci replica in bello stile

23' come detto poco fa il Busalla ha portato almeno sette uomini sopra palla, facendo perdere le coordinate alla retroguardia ingauna. Sul cross dalla fascia destra la corta respinta della difesa ospite viene respinta in rete dal numero due di casa. Come dinamica è stato un gol quasi fotocopia rispetto al primo.

23' CANNONE! RADDOPPIA IL BUSALLA!

19' la gara è molto piacevole ed entrambe le squadre provano a proporre gioco. Coraggioso il Busalla a portare tanti giocatori sopra la palla in fase di impostazione, rischiando però pericolose ripartenze

18' azione insistita dell'Albenga, Scalia va al tiro di alleggerimento per evitare la possibile ripartenza dei genovesi, sfera alta.

16' Traversa dell'Albenga! Figone si presenta solo davanti a Carlucci, la palla sbatte sullla trasversale per poi rimbalzare sulla linea, la terna arbitrale fa correre tra le proteste del centrocampista ingauno

14' c'è sempre qualche metro di troppo tra le linee dell'Albenga, i giocatori del Busalla si infilano in questi spazi con sagacia. Moretti va ancora al tiro, nuovamente con poca efficacia

12' Moretti va dai 25 metri, destro troppo strozzato, Bambino blocca in due tempi

10' break di Gargiulo in fase offensiva, cross immediato in area che non trova però nessuna deviazione bianconera, l'Albenga prova a mettere la testa fuori dal guscio

7' fatica la mediana ingauna a trovare le giuste misure, sia in fase di costruzione che di copertura

5' Imprecisione in fase di disimpegno da parte della retroguardia dell'Albenga, cross immediato in area dove Nelli è lesto a rovare l'impatto con la sfera e a infilare Bambino

5' NELLI! IL BUSALLA E' IN VANTAGGIO

3' prima nota tattica, nel ruolo di mezz'ala c'è Di Salvatore, affiancato da Figone, con Scalia in regia, davanti Metalla, Castagna e De Simone.

1' si parte!

Primo tempo