Calcio, Prima Categoria. Aria di alta quota nel recupero delle 20:30 l'Aurora a caccia del primato nel derby contro l'Olimpia Carcarese

Aurora e Olimpia Carcarese sono due tra le realtà più positive di questo inizio di stagione in Prima Categoria.

Come da attese i biancorossi si sono subito ben contraddistinti, seppur da matricola, all'interno del torneo, grazie soprattutto a una campagna di rafforzamento estiva precisa e ben oculata. I 14 punti raccolti fino ad oggi non sono infatti un caso, ma i rivali di questa sera, i gialloneri dell'Aurora, possono vantare addirittura un punto in più.

Il team diretto da Simone Adami rappresenta infatti la prima inseguitrice della capolista Pontelungo, a portata però di tiro, nel caso il recupero del "Cesare Brin" dovesse arrivere ai cairesi.

Il match partirà alle 20.30 e sarà diretto da Vitale di Savona, livescore su Svsport.it