Calcio, Seconda Categoria B: il recupero con il Murialdo può valere il primato per il Mallare, in campo anche Pallare - Priamar

Nemmeno il girone B di Seconda Categoria sta a guardare tanto che, tra questa sera e domani, saranno ben tre i recuperi in calendario.

L'attenzione maggiore non potrà che essere rivolta verso Cengio, teatro della contesa tra Murialdo e Mallare. Una sorta di testacoda virtuale, dato che il Murialdo occupa l'ultima piazza della classifica, mentre il Mallare, in caso di successo scavalcherebbe addirittura la Vadese al primo posto in classifica.

Chi cerca ulteriore linfa per la propria scalata è la Priamar, reduce da tre successi consecutivi, ma la squadra di Bresci dovrà stare attenta alla voglia di rivalsa del Pallare, reduce dal brutto stop (2-6) in casa del Santa Cecilia.

La Rocchettese infine, riceverà il Sassello domani sera tra le proprie mura amiche, in un match dal pronostico aperto. Il team rossoblu ha infatti battuto in trasferta il Plodio, mentre il sodalizio di mister Valicenti ha imposto il pareggio proprio alla Vadese.

I direttori di gara saranno Novaro Mascarello di Imperia, Doglio di Savona e Accame di Albenga. Livescore su Svsport.it dalle 20:30.