Volley, Serie C femminile: l'Iglina Albisola lascia un solo set all'Olympia Voltri

“Dopo la prestazione decisamente sottotono di giovedì sera, volevamo tutte rifarci e, sebbene tra alti e bassi, si può dire che ci siamo riuscite. Siamo partite bene con un primo set condotto per intero e con la serenità che sicuramente non abbiamo avuto durante il recupero di giovedì. Il secondo set si vedeva già in partenza che sarebbe stato diverso, visto che le avversarie sono entrate in campo molto più combattive; infatti, anche a causa di qualche errore di troppo da parte nostra, arriviamo a giocare il set punto a punto e, infine, a perderlo. Non volendo lasciarci scappare un punto siamo tornate in campo più “aggressive” e siamo riuscite a strappare terzo e poi quarto set, prendendoci questi tre punti così importanti per provare a mantenere la posizione in classifica e fondamentali per il morale di squadra!”