Calcio, Seconda Categoria B: Rocchettese di rimonta sul Sassello, è aggancio alla Priamar al quarto posto (LA NUOVA CLASSIFICA)

La Rocchettese ha confermato il proprio buon momento di forma anche questa sera, trovando la forza per ribaltare nell'arco di pochi minuti una partita che per i rossoblu non era iniziata nel migliore dei modi.

L'inizio convinto del Sassello ha infatti permesso alla squadra di Valicenti di passare al quinto minuto con Sala, ma a inizio ripresa, nell'arco di dieci minuti, i padroni di casa hanno saputo ribaltare i conti con le reti di Perrone e Paganelli.

La Rocca affianca quindi la Priamar al quarto posto con 11 punti in saccoccia, mentre il Sassello resta penultimo a quota 4.