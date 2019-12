Calcio & Solidarietà: sabato a Savona sarà una lunga giornata a favore dell'Aias

pomeriggio si disputeranno due partite di calcio; la prima vedrà protagonisti gli ALL STAR rappresentati dal capitano Stefano Tacconi,da Marco Lanna e da altre vecchie glorie e da personaggi dello show business italiani a cui si opporrà una rappresentativa ligure di professionisti tra cui spiccano medici, avvocati ed imprenditori.

A seguire sarà la volta del calcio femminile con la squadra delLe Ronaldine, formazione ispirata al fenomeno Cristiano Ronaldo e composta sia da ex calciatrici e sia da modelle, che giocherà contro una rappresentativa del Vado calcio femminile.

Il tutto sarà presentato dalla conduttrice sportiva Barbara Francesca Ovieni volto di Tele Norba e di molte trasmissioni sportive RAI.

Tanti ospiti e personaggi inerenti al mondo del calcio e della TV.

Alle ore 21:00 seguirà la cena di gala presso il ristorante Mare Hotel in via Nizza a Savona dove verranno battute all’asta le magliette dei più grandi campioni del calcio di ieri e di oggi ed il ricavato sarà sempre devoluto all’associazione dell’Aias Onlus di Savona per una delle tante missioni che ogni giorno portano a termine per aiutare le persone meno fortunate.

Chi volesse partecipare alla cena di gala può prenotare il posto contattando uno degli organizzatori al seguente numero: 3479048745

L’evento e’ organizzato dal presidente della squadra femminile delle Ronaldine Paolo D’Amico e dal suo allenatore Gigi Liviero con la partecipazione dell’azienda Macplast di Valleggia,dello studio medico del Dottor Rossi di Savona,dallo studio legale dell'avvocato Gabriele Vercelli e da tanti professionisti di Savona.

Siamo certi che i Savonesi parteciperanno numerosi a questa iniziativa di festa ma soprattutto per una giusta causa per poter dire davvero che a Natale siamo tutti più buoni!