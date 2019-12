Giudice Sportivo, Prima Categoria: tre turni di stop a Brizio, due per Bianchi, Di Salvo e Protelli

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/12/2019





SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BIANCHI ALESSIO (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARTINO SIMONE (LETIMBRO 1945)

VERO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

OTTONELLO LUCA (LETIMBRO 1945)

GARE DEL 8/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (AREA CALCIO ANDORA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

BRIZIO MATTEO (CARLIN S BOYS)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DI SALVO MARCO (AREA CALCIO ANDORA)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALANI PIETRO (ALTARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)

SAJETTO THOMAS (CARLIN S BOYS)

RISTAGNO SAMUEL (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

GAVACCIUTO ANDREA (AURORA CALCIO)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)

NUMEROSO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)

SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

VALENZISE TOMMASO (CARLIN S BOYS)

PIAZZA FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

PELLICCIOTTA ALBERTO (ALTARESE)

RUGGIERO LUCA (AREA CALCIO ANDORA)

OLIVIERI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

CALABRETTI DAVIDE (BORGHETTO 1968)

MANELLI MATTEO (BORGHETTO 1968)

CALVINI FABRIZIO (CARLIN S BOYS)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

PAGGI JACOPO CLEMENTE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI ROCCIA DANIELE (ALTARESE)

BOGLIOLO FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)

GARASSINO GIANVITO (AREA CALCIO ANDORA)

DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

TESTA LUCA (BORGHETTO 1968)

ARDISSONE AMEDEO (PONTELUNGO 1949)

ILLIANO DANIELE (PONTELUNGO 1949)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

MUCA JURGEN (SOCCER BORGHETTO)