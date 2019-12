Giudice Sportivo, Promozione: il Legino perde Dorigo, Brondo e Romeo, una giornata per Rampini e Tuninetti, Brovida e Maxena

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8/12/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

GOLIARDICAPOLIS 1993

Per aver consentito l'ingresso nell'area riservata ad una persona non presente in distinta, la quale, a fine gara, aggrediva verbalmente il ddg, mentre egli si recava nel proprio spogliatoio. Tale persona asseriva di essere il D.G. della Società e continuava nel proprio atteggiamento, invitando l'arbitro a zittirsi e ad entrare nel proprio spogliatoio per il proprio bene, rifiutando di fornirgli il proprio documento d'identità ed allontanandosi, poi, velocemente, borbottando. Alla richiesta del ddg all'allenatore della Società di avere un documento della predetta persona, costui affermava di non essere a conoscenza delle sue generalità (Sanzione aggravata per il comportamento omissivo tenuto dal sedicente dirigente).

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

CUCURNIA PAOLO (COLLI ORTONOVO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIRGENTI DAVIDE (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PECORARO ANTONINO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

EL ATIKI MOHAMMED (VALLESCRIVIA 2018)

Dopo essere stato sostituito, usciva dal rdg, posizionandosi dietro un AA e profferendo, nei suoi confronti, espressioni gravemente irriguardose ed un'altra, per di più nella propria lingua d'origine col probabile intento di evitarne la scoperta del significato, di stampo discriminatorio. Veniva, poi, allontanato da un proprio dirigente (infrazione rilevata da un AA - Sanzione attenuata per il fattivo intervento del dirigente).

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DORIGO FEDERICO (LEGINO 1910)

WATARA CHERIF (LITTLE CLUB JAMES)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

RAMPINI EDOARDO (CELLE LIGURE)

BRONDO FABIO (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BROVIDA GABRIELE (BRAGNO)

CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

NORRITO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

AMORFINI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

DORIGO FEDERICO (LEGINO 1910)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)

BARONI FABIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TROIANO ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BACIGALUPO MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAIA STEFANO (BRAGNO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

BORTOLINI EMANUELE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

BUFFO MANUEL (SAMMARGHERITESE1903)

CANELLA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

GUIDETTI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

GHIGLIAZZA JACOPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)

CHIARABINI ALESSIO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIDALE LEONARDO (CADIMARE CALCIO)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE LIGURE)

CONTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MERANI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

CASASSA EDOARDO (MAGRA AZZURRI)

MAUCCI RAFFAELE (MARASSI 1965)

GHIRLANDA NICOLO (REAL FIESCHI)

CALORI FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

DEGANO ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDREONI GIOVANNI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FORIERI MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

ZANI AGOSTINO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ESPOSITO GIUSEPPE (FORZA E CORAGGIO)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

GAUDIANO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)

ROMEI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

PIAVE KEVIN (LOANESI S.FRANCESCO)

SFINJARI ERNAND (LOANESI S.FRANCESCO)

URAS GREGORIO (VALDIVARA 5 TERRE)

NDAO CHEIKH AHMED TI (VIA DELL ACCIAIO F.C.)