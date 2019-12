Calcio, Albenga. Ritorno con gol per Simone Zola: "Una rete dedicata allo staff sanitario bianconero e alla mia famiglia"

La girata di Simone Zola contro il Busalla ha lasciato con il fiato sospeso per qualche secondo la cinquantina di tifosi ingauni accorsi nell'entroterra genovese per assistere alla partita degli ingauni contro la squadra di Cannistrà.

Per il centrocampista bianconero e per i propri supporter la sfera ha però terminato la sua corsa alle spalle del giovane portiere Canziani: il modo migliore per riassaggiare il terreno di gioco dopo un lungo infortunio.

Ecco l'intervista tratta dal canale ufficiale Youtube del club: