Calcio, Andora. La lettera di commiato di mister Fabio Ghigliazza: "Lascio con un senso di incompletezza"

L’esonero fa parte del ruolo dell’allenatore,il concetto lo ha ben espresso un grandissimo come Ancelotti e sta a me ora trasformarlo in esperienza e arricchimento.

C’è da superare il senso di incompiuto che lascia,perché un grande ds mi ha insegnato che un mister va valutato nel lungo periodo per gli obiettivi che centra e per come li centra. Nelle mie prime tre esperienze posso dire di aver raggiunto gli obiettivi costruendoli con tanto lavoro, certificato da seconde parti di stagione sempre migliori delle prime, e per questo mi accompagna appunto un senso di incompletezza il dover lasciare con un quarto del girone di andata ancora da giocare e, malgrado tutte le innegabili difficoltà vissute dalla squadra, con una classifica cortissima che ci vede a 5 punte dai playoff. Ma x quanto veda gli obiettivi ancora raggiungibili,le premesse di questo gruppo so bene fossero altre e ben più alte.

Mi preme ringraziare tutto il mio staff davvero impagabile per il lavoro svolto finora e con loro i ragazzi che non più tardi di domenica hanno messo in campo la migliore prestazione dell’anno per corsa cuore e determinazione, raggiungendo al novantesimo e in dieci un meritatissimo pareggio. Lo voglio sottolineare per augurare loro che quella prestazione possa esser la vera svolta stagionale che tanto meritano!