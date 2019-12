Calcio, Seconda Categoria B: sospesa l'omologazioe di Sassello - Vadese, tre giornate a Giacchino

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 8/12/2019





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/12/2019 SASSELLO - VADESE CALCIO 2018

Rilevato dagli atti ufficiali che la società Vadese ha dapprima annunciato e quindi depositato reclamo, a norma dell'art. 50 comma 4 CGS si soprassiede in merito all'omologazione del risultato della gara in attesa dei richiesti chiarimenti dell'arbitro e della Sezione AIA competente.

GARE DEL 4/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

GIACCHINO ALESSIO (SASSELLO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

VACCA ALBERTO (SASSELLO)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MACCHIA FABIO (MURIALDO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PUPPO GIACOMO (SANTA CECILIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)

XHAFAJ XHENTIL (SANTA CECILIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ODELLA MARCO (MURIALDO)

GARE DEL 8/12/2019

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

GIACCHINO CARLO (VADESE CALCIO 2018)

Espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento disciplinare, minacciava il D.G.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

ROSSO LUCA (CALIZZANO 63)

MANDARA ERNESTO (SANTA CECILIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CIAPPELLANO PIETRO (MALLARE)

CARLE MARCO (MURIALDO)

FIORITO ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)

MOMBRINI EDOARDO (NOLESE R.G. 1946 2001)

SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)

QUAGLIA MIRKO (VADESE CALCIO 2018)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PUPPO GIACOMO (SANTA CECILIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SAMID DANHA (CALIZZANO 63)

REVERDITO FABIO (DEGO CALCIO)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

BATTAGLIA ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)

BIANCHIN NICOLO (PALLARE CALCIO)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)

VACCA ALBERTO (SASSELLO)

CIRIO FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

PERSANO GIACOMO (CALIZZANO 63)

SISMONDI LUCA (MURIALDO)

MARENGO MICHELE (NOLESE R.G. 1946 2001)

BIGNOLI PIETRO (PALLARE CALCIO)

BOUDALI ILYASS (PALLARE CALCIO)

ADOSIO ROBERTO (ROCCHETTESE)

GANDOLFO MIRKO (ROCCHETTESE)

MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

ESTORCHI PIETRO (CALIZZANO 63)

RASETTO FILIPPO (CALIZZANO 63)

NTENSIBE ABDENNOUR (PLODIO 1997)

CHIAPPONE ANDREA (SASSELLO)

PORRO TIZIANO (SASSELLO)

VARALDO DANIEL (SASSELLO)

PALADIN NICOLO (VADESE CALCIO 2018)