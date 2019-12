Calciomercato, Vado. il centrocampista Lorenzo Marmiroli saluta i rossoblu e passa al Tamai: "Vi auguro il meglio, mi avete fatto sentire parte della famiglia"

Si è conclusa con un sentito post su Facebook l'esperienza di Lorenzo Marmiroli con la maglia del Vado.

Il centrocampista emiliano ha infatti ufficializzato il proprio passaggio al Tamai, formazione friulana che milita nel girone C del campionato di Serie D.

"Vado per me è qualcosa di più di una società di calcio - ha scritto su Facebook Lorenzo - Vado è una realtà che solo chi ha avuto la fortuna di vivere sa quello che ti da e a me ha dato molto, mi ha fatto sentire subito dal primo giorno parte della famiglia. Ma la cosa più importante è aver conosciuto persone, uomini ma sopratutto AMICI VERI che porterò sempre nel mio cuore!!! Onorato di aver giocato con voi!!! Vi auguro il meglio. Vi voglio bene"