Il comunicato ufficiale:

Il Vado FC 1913 comunica di aver definito gli accordi per i tesseramenti dei calciatori Riccardo Rotulo (<wbr></wbr>centrocampista, classe 1999, ex Akragas e Sanremese) e Ignacio Lucas Varela (<wbr></wbr>attaccante, classe 1990, ex Gelbison)