Rugby: alla Fontanassa Rugby Savona-Union Imperia, incontro frizzante come sempre

Domenica per il campionato C 1 di Rugby il Rugby Savona tornerà in campo (alla Fontanassa, ore 14.30) per affrontare l’Union Riviera Imperia, avversario storico e consolidato con il quale esiste una lunga tradizione di incontri, ultimamente a favore dei biancorossi.





Dopo la ripartenza delle competizioni con i recuperi di domenica scorsa si continua a giocare, alzando via via l’asticella della difficoltà. Il Pro Recco si è dimostrato singolarmente forte ma nel collettivo ha esitato, domenica con l’Union si affronta una squadra rodata e quadrata, in attesa di arrivare al doppio scontro con l’Amatori Genova.





L’Union Riviera quest’anno ha mostrato miglioramenti e crescita ma non sufficienti a impensierire il Savona nell’incontro di andata. Il risultato disse sconfitta per 9-17; i numeri finali non indicano la supremazia esercitata in campo ( ma non trasformata in mete) da parte dei biancorossi, con più di tre quarti del tempo passati in attacco.

In questa occasione l’Union ha fatto vedere una difesa ordinata, buone individualità e un discreto gioco aperto, puntando tutto sui carrettini da touches e sui calci piazzati; ci si aspetta che oltre a questi punti di forza abbiano assestato la mischia e creato maggior gioco sui tre-quarti.





A Savona l’incontro col Recco ha lasciato buone sensazioni. Il gioco provato in allenamento è uscito anche in partita, le tecniche e gli automatismi si sono finalmente visti e questo spinge la squadra a “raddoppiare” verificando tutto con gli Imperiesi.

Finalmente la rosa è abbastanza completa, nuovi innesti e volti noti sono in campo ed ora Costantino può iniziare a disporre di uomini da mandare in campo a misura di avversario, selezionando la formazione più opportuna in senso tattico.





L’incontro di domenica quindi dovrebbe vedere, a meno di imprevisti, un Savona convinto ed aggressivo, in grado di imporre il proprio gioco ed allo stesso tempo cauto sui ritorni di fiamma di un Union Riviera che nello scontro specifico trova sempre energie nascoste e sorprese.





Michele Messina









SERIE C1 Poule B, seconda giornata ritorno (ore 14.30)





Fedegari Cus Pavia - Amatori Genova

Rugby Savona - Union Riviera Imperia





Turno di riposo Pro Recco Rugby