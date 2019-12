Il Sup Team Savona, porta alti i colori del nostro territorio anche sulle acque della Senna (FOTO)

Un fantastico sesto posto per Paolo Nardini nella categoria PRO e un ottavo posto per Sara Oddera tra le donne.

E’ un risultato più che positivo quello che gli atleti del SUP TEAM Savona hanno strappato alla terza partecipazione al “Nautic Paddle” di Parigi, una delle più importanti manifestazioni di Sup del mondo disputata lo scorso 8 dicembre nelle acque della Senna a Parigi.

Nonostante le condizioni difficilissime in cui si è disputata la gara, pioggia e vento contrario,

Paolo Nardini ha confermato uno stato di forma eccellente che gli ha permesso di chiudere la gara nella top six, in una categoria dove la concorrenza è altissima

Anche Sara Oddera, incappata in due cadute in acqua, ha strappato un risultato di tutto rispetto considerando il livello delle avversarie.

“E’ sempre un emozione pagaiare sulla Senna in mezzo ai monumenti di Parigi! Speriamo che il SUP possa divulgarsi cosi anche in Italia” è il pensiero dei nostri due atleti che stanchi ma felici si apprestano ad affrontare il prossimo week end l’ultima gara di stagione ad Igea Marina per l’Italian Sup League.