Ultima trasferta del 2019 per il Savona di mister Luciano De Paola, impegnato domani in Piemonte contro il neopromosso Fossano, protagonista fin qui di un campionato a dir poco eccezionale (terzo posto in classifica insieme a squadre blasonate come Sanremese, Prato e Lucchese).

Un avversario ostico sul cammino degli striscioni, come sottolinea il trainer biancoblù nella consueta conferenza del sabato mattina