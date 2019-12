Calciomercato. Savona, c'è l'ufficialità per il ritorno di Andrea Venneri

Seconda operazione di mercato in ingresso per il Savona.

Dopo la separazione della scorsa estate, il club biancoblu ha deciso di riabbracciare il difensore centrale Andrea Venneri.

Il comunicato ufficiale:

Il Savona Fbc comunica che Andrea Venneri è ufficialmente di nuovo un giocatore biancoblú.

Il difensore nato a Crotone nel '91, ha iniziato nel settore giovanile della sua città fino all' Under 19 prima di iniziare il suo viaggio tra Serie C2 e Serie D. In questi anni ha indossato le maglie dell'Ebolitana, Bellaria, Giulianova, Vado, Novese, Bra e Lavagnese. Nel 2017 il suo arrivo al SavonaFBC dove in due stagioni ha vestito la maglia biancoblú per ben 55 volte

Bentornato Andrea!