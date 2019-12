Alla scoperta della Croazia in barca a vela

La prossima estate perché non noleggi una barca a vela per andare insieme alla tua famiglia o i tuoi amici a scoprire alcune delle coste e isole più belle della Croazia? Potrebbe essere un'esperienza unica e indimenticabile. Si tratta di una vacanza adatta a tutti, a giovani e meno giovani e non bisogna per forza essere degli esperti lupi di mare. Andare a vela può rivelarsi divertente ed emozionante.

L'idea è quella di sfuggire alle solite mete, cercando soluzioni alternative e navigare tra approdi riparati e rotte poco frequentate, andando a zonzo per le isole croate. La Croazia con il suo territorio variegato, che va dalle montagne al mare è ricchissima di bellezze sia naturali che culturali e offre ai visitatori molte cose da vedere. La costa si estende dalle isole della Dalmazia meridionale fino alla penisola istriana. Qui troverai un'infinità di spiagge e paesaggi sempre diversi, con un mare limpido e pulito. Le calette e le spiagge della Croazia sono perfette per chi desidera vivere il mare dall'alba al tramonto. L'unico modo per andare alla scoperta dei suoi luoghi più magici è quello di noleggiare una barca a vela, perché ti consente di muoverti in autonomia e recarti in qualsiasi zona, senza l'assillo dei problemi del traffico e dell'affollamento.

Non stare a impazzire andando alla ricerca delle migliori offerte tra i vari portali di noleggio, c'è ZIZOO , una delle piattaforme migliori al mondo di noleggio di barche a vela dove troverai l'imbarcazione adatta alle tue esigenze. Su molte isole croate è vietato il transito agli autoveicoli e visitarle, avendo come appoggio una barca è sicuramente la soluzione migliore. Tra le mete più ambite ci sono anche le postazioni dei fari che non sono raggiungibili a piedi e che potrai ammirare arrivando dal mare. Sono innumerevoli le tappe che potrai fare con questo tipo di barca, infatti, partendo da Zaravecchia in direzione sud potrai attraccare al porto di Spalato o di Trogir e dopo aver fatto una visita ai centri abitati, da qui potrai issare la vela alla volta delle isole Lis, Lastovo e Mljet. Lis è un isolotto che con le sue calette ed i bellissimi fondali ti lascerà a bocca aperta.

Da qui potrai recarti, dopo poche miglia di navigazione, nell'isola di Ravnik dove potrai visitare la stupenda grotta verde. Andando più a sud in direzione Lastovo, potrai fermarti al piccolo porto di Pasadur e visitare il villaggio. Prima di ripartire potrai cenare in uno dei caratteristici locali dove servono i piatti tipici della cucina locale. Dopo aver lasciato Lastovo alle tue spalle, la prossima tappa sarà Mljet, l'isola del miele, dove rimarrai sconcertato dalla natura selvaggia e incontaminata. Qui potrai andare alla scoperta di una vegetazione ricchissima nel Parco Naturale o delle baie di Saplunura, Luka, Veliko e Okuklje. Questo è solo un assaggio di ciò che potrai visitare in Croazia. Se la prossima estate desideri intraprendere questo genere di viaggio non esitare a fare le tue ricerche in rete.