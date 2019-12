Calcio. Eccellenza: Albenga - Athletic Club Liberi, la webcronaca

1' È iniziata Albenga - Athletic Club Liberi: padroni di casa con i consueti colori bianconeri, ospiti in maglia verde con inserti gialloneri, pantaloncini e calzettoni neri.

2' Subito Albenga vicina al vantaggio: Castagna lanciato in profondità si ritrova a tu per tu col portiere e conclude a lato di pochissimo.

Buon pomeriggio dallo stadio " Annibale Riva " di Albenga dove tra pochi istanti andrà in scena la sfida, valida per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza , tra i padroni di casa di mister Matteo Solari e l' Athletic Club Liberi di Alberto Mariani .

Gli ingauni, che in settimana hanno agguantato il Sestri Levante in testa alla classifica, possono vantare 28 punti mentre gli ospiti (rinforzatisi nel mercato di riparazione) si trovano a quota 7 in piena zona playout.