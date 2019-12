Calcio, Prima Categoria. La webcronaca diretta di Millesimo - Aurora

MILLESIMO 2 (14' CIRAVEGNA, 24' MORIELLI) - AURORA 0

30' Cambio in casa Aurora. Esce il terzino sinistro Garrone, apparso in difficoltà, ed entra Pizzolato, che va in mezzo al campo. Bonifacino va a occupare la casella di esterno basso di sinistra

25' Il tridente rapido e tecnico del Millesimo sta mandando in tilt lo schema difensivo dell'Aurora che, tra palle perse ingenuamente e posizionamenti errati, non sembra aver ancora preso le misure agli avversari

24' RADDOPPIO DEL MILLESIMO! Dopo un'azione insistita la palla perviene in area a Morielli che calcia scavalcando il portiere. Un difensore dell'Aurora prova a spazzare il pallone sulla linea, ma senza riuscirci.

20' Gran lancio lungo di Ciravegna per Rovere. L'ex Altarese si invola verso il portiere, sfruttando una difesa troppo alta dell'Aurora, ma calcia addosso al portiere. Il Millesimo reclama altri due penalty, per un presunto fallo di mano a seguito di un tiro di Franco e per una presunta spinta proibita su Bove a seguito in occasione di un calcio d'angolo

14' VANTAGGIO MILLESIMO! Azione irresistibile di Rovere sulla destra che va via a due avversari. Mette in mezzo per Negro L, che con un grande controllo riesce a effettuare un controcross sul quale si avventa di testa Ciravegna. L'attaccante giallorosso non lascia scampo a Ferro.

10' Aggancio e cross di Laudando. Saino non riesce a controllare la sfera e a concludere

8' Arena si incunea nell'area avversaria sul settore di sinistra e va a terra. I locali reclamano un calcio di rigore, ma l'arbitro non è dello stesso avviso

5' Primi giri di orologio di sostanziale equilibrio. Da segnalare un tiro ambizioso ma non abbastanza preciso di Rebella dalla distanza

1' Aurora in divisa bianca incaricato del calcio d'inizio. Padroni di casa con la classica divisa a strisce verticali giallorosse

Prima categoria

Giallorossi e gialloneri si apprestano a disputare una gara che va oltre i semplici tre punti in palio. I motivi sono molteplici. L'Aurora ha disputato un inizio di stagione per molti sorprendente e ora si trova in vetta alla gradutoria, insieme al Pontelungo. La vittoria per 5 a 0 contro la Carcarese di pochi giorni fa ha il sapore di avvertimento a tutte le squadre: "Attenzione, ci siamo anche noi". Facendo bottino pieno, la candidatura a un campionato di vertice acquisirebbe ancor più solidità. Il Millesimo, dal canto suo, non sembra aver patito oltremodo il salto di categoria. Tuttavia, i dodici punti in classifica non possono far dormire sonni tranquilli. Tra le squadre che occupano le zone basse, infatti, ci sono due compagini, Andora e Quiliano, destinate per ambizioni e organico a invertire la rotta. Chi sta sopra non può quindi dormire sugli allori.

Aurora: 1 Ferro, 2 Gavacciuto, 3 Garrone, 4 Bonifacino, 5 Di Noto, 6 Torrengo, 7 Amato, 8 Rebella, 9 Saino, 10 Laudando, 11 Pucciano.

A disposizione: 12 Pesce, 13 Munoz, 14 Dotta, 15 Russo, 16 Ferretti, 17 Diop, 18 Realini, 19 Carta, 20 Pizzolato.

Allenatore: Melara

Millesimo: 1 Santin, 2 Bove, 3 Negro F, 4 Saviozzi, 5 Franco, 6 Sismondi, 7 Morielli, 8 Arena, 9 Negro L, 10 Ciravegna, 11 Rovere.

A disposizione: 12 Rabellino, 13 Ferraro, 14 Ferri, 15 De Madre, 16 Bertuzzo, 17 Gallo, 18 De Madre, 19 Roveta, 20 Raimondo

Allenatore: Goso

Arbitro: Fontana di Savona