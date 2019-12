Calcio. Serie D, il racconto in tempo reale di Fossano-Savona

FOSSANO - SAVONA 0-0

37' altra buona occasione creata dagli striscioni, cross di Castellana e colpo di testa di Siani che termina non distante dal palo della porta biancazzurra

35' grande scambio nello stretto tra Siani e Giovannini, sinistro del numero sette biancoblù deviato in corner da un difensore piemontese

28' partita sempre equilibrata con fiammate da una parte all'altra, Savona pericoloso sulla destra con Giovannini, nel Fossano spiccano Boloca e Romani, che stanno creando non pochi problemi alla difesa biancoblù, oggi meno precisa del solito

23' clamorosa traversa colpita da Siani, esterno destro da fuori area che si infrange sul legno della porta piemontese a Merlano battuto

15' conclusione di Galvagno dal limite, Ghinassi respinge con la gamba facendo ripartire la squadra

13' il solito Giovannini se ne va sulla destra, pallone col contagocce in area dove Siani, praticamente a tu per tu col portiere, non riesce ad impattare bene la sfera sciupando una limpida occasione per passare in vantaggio

9' Lazzaretti serve Giovannini al limite dei sedici metri, suggerimento in mezzo dove ha la meglio la retroguardia del Fossano

7' traversone di Giovannini in area di rigore e rovesciata di prima intenzione da parte di Siani, pallone masticato che non crea problemi al portiere Merlano

3' azione prolungata dei padroni di casa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, si salva in qualche modo la difesa ligure che evita guai peggiori

1' si parte! Fossano in completo blu, divisa completamente gialla per la squadra savonese

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio "A. Pochissimo", dove tra pochi minuti prenderà il via il match tra Fossano e Savona, gara valevole per la quindicesima giornata del girone A di Serie D.

De Paola, alle prese con una rosa ridotta all'osso nonostante l'arrivo di Rovido e il ritorno di Venneri (non ancora disponbile per il match odierno), riparte dal 4-3-3 visto nelle ultime settimane, con Giovannini-Siani-D'Ambrosio tridente d'attacco

FOSSANO (4-3-3): Merlano; Brondino, Scotto, Campana, Coviello; D'Ippolito, Boloca, Bergesio; Sangare, G. Galvagno, Romani. A disposizione: Bosia, S. Giraudo, Cristini, Bertoglio, Madeo, F. Giraudo, Lanfranco, Zeni, Giordano. Allenatore : Viassi