Promozione: la Webcronaca LIVE di Varazze - Legino

VARAZZE - LEGINO 0-0 LIVE

Reti:

1' Partiti! Appena 53 secondi e subito il Legino si rende pericoloso con Semperboni, che per poco non centra il bersaglio su punizione

VARAZZE: Ferro, Crocilla, Rampini, Kepi, Ghigliazza, Tagliabue, Saporito, Gagliardi, Angela, Greco, Piccardo. A disp. Bruzzone, Bisio, Olivieri, Cozzi, Baroni F., Garetto, Scala, Perrone, Fazio.

LEGINO: Bresciani, Osman, Semperboni, Vignale, Schirru, Garzoglio, Amato, Avanzi, Pili, Salis, Tobia. A disp. Marca, Girgenti, Bertora, Gabbiani, Rinaldi, Perria, Boemi. All. Girgenti

Buon pomeriggio dallo stadio Olmo Ferro, dove oggi si sfideranno Varazze e Legino. Gli uomini di mister Calcagno sono la vera rivelazione del torneo, con una prima piazza occupata insieme al Taggia. I neroblu non vogliono smettere di sognare, ma di fronte troveranno un Legino assetato di punti. Gli ospiti infatti sono momentaneamente in zona Play Out e hanno tutte le intenzioni di abbandonare le acque pericolose. Buon divertimento!