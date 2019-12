Calcio, Soccer Borghetto - Letimbro: i gialloblu procederanno con il ricorso

La Letimbro ha confermato di proseguire nella volontà di presentare il ricorso, dopo la rete annullata dal direttore di gara, sullo 0-0, nel match contro il Soccer Borghetto (vinto poi dai biancorossi 4-0).

Il sodalizio gialloblu ha infatti deciso di proseguire nell'iter necessario per chiedere la ripetizione dell'incontro, invocando l'errore tecnico dopo che Orcino ha ribadito in porta il calcio di rigore deviato da Serventi sul palo:

"Personalmente il sottoscritto e la società non amano particolarmente questo tipo di situazioni, però vi è differenza tra una scelta opinabile e un errore tecnico palese. La Letimbro era andata in gol e per un errore questo gol non è stato assegnato.

Ribadiamo la nostra stima nei confronti del Seoccer Borghetto, avremmo intrapreso questa scelta con qualsiasi altra squadra, come crediamo che ogni club si sarebbe comportato nella nostra stessa maniera.

L'arbitro con onestà ha ammesso durante la partita il proprio errore, con tale onestà siamo convinti che lo confermerà anche nelle sedi preposte".