Rugby Ligure: i risultati del week end, Savona a valanga sull'Union Riviera

Giornata di rugby molto intensa per i club del rugby ligure. In Serie A allo stadio Carlini il CUS Genova, pur lottando sino all’ultimo minuto di gioco con un metodico Biella, non ha ottenuto alcun punto/classifica, e la pur bella meta del giovane Tessiore con trasformazione di Mandivenga in conclusione non è servita a rinforzare speranze nella difficile lotta per non retrocedere. La Pro Recco, invece, è riuscita a vincere sul sempre difficile campo dei Centurioni di Lumezzane, accodandosi così alle prime della classe. Per i rivieraschi doppietta dell’australiano Syme, ed una meta ciascuno del rientrante Gaggero e Torchia con due piazzati di Luca Roden. Nelle semifinali Territoriali Under 18 l’Amatori Genova ha raggiunto un importante obiettivo, in quanto gli stessi azul grana sono tra le prime due squadre classificate di tutti i gironi di Liguria e Piemonte e Valle d’Aosta. Con questo nuovo risultato positivo (31/5 con Ivrea) hanno ottenuto il diritto a disputare nel prosieguo di stagione il campionato interregionale con le migliori formazioni lombarde e giocarsi eventualmente l’accesso all’Elite Under 18.

SERIE A GIRONE 1 (VII GIORNATA)

CUS Genova – Biella 7/16

I Centurioni Lumezzane – Tossini Recco 20/29

Amatori Alghero – TK Group Torino 0/26

ITINERA CUS Torino – A.S.R. Milano 13/9

Parabiago – Accademia Ivan Francescato 33/35

CLASSIFICA: Accademia punti 30, VII Torino 27, Biella 25, Pro Recco 23, CUS Torino (*) 20, Parabiago 18, A.S.R. Milano 13, CUS Genova (*) 6, Alghero 5, I Centurioni punti 2.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (II GIORNATA)

CUS Pavia – Amatori Genova 18/3

Savona – Union Riviera 44/10

ProRecco/B in sosta

CLASSIFICA: CUS Pavia punti 24, Savona (**) 18, Amatori Genova (**) 10, Union Riviera (*) 4, Pro Recco/B (*) punti 0.

SERIE C/2 POULE 2 (VII GIORNATA)

Lions Tortona – Saluzzo 43/7

CFFS Cogoleto – ValTanaro 8/11

Le Tre Rose Casale M. – CUS PO 14/23

DR Ferroviaria Spezia in sosta.

CLASSIFICA: CUS Piemonte Orientale punti 22, Tortona 20, DR Ferroviaria Spezia 15, ValTanaro 10, Le Tre Rose Casale M. 5, Saluzzo 1, Cffs Cogoleto punti - 7.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VIII GIORNATA)

Kawasaki Robot Calvisano – FTGI Embriaci (rinviata d’ufficio)

Tutto Cialde Lecco – Nordival Rovato 10/45

A.S.R. Milano – CUS Milano 31/26

Unione Monferrato – Como 30/0

Viadana – CUS Torino (rinviata d’ufficio)

CLASSIFICA: Calvisano (*) punti 33, ASR Milano 31,Rovato 22, CUS Milano e Unione Monferrato 21, CUS Torino (*) e Lecco 15, Viadana (*) 6, Como 3, Embriaci (*) punti 1.

UNDER 18 SEMIFINALI

Amatori Genova – Ivrea 31/5

Biella – VII Torino 50/5

UNDER 16 GIRONE B II TURNO (II GIORNATA/RECUPERI)

Unione Monferrato – Teckikabel VII Torino 19/29

CUS Genova – Collegno 20/19

CLASSIFICA: VII Torino punti 11, CUS Genova 9, Collegno 6, Unione Monferrato punti 4.

UNDER 16 GIRONE A II TURNO (II GIORNATA/RECUPERO)

FTGI Ligues1 – CUS PO 67/7

CLASSIFICA: CUS Torino punti 14, Biella 11, Ligues1 5, CUS PO punti 0.

UNDER 16 GIRONE D II TURNO (IV GIORNATA)

FTGI Ligues2 – Amatori Genova 0/38

Province dell’Ovest – FTGI Marengo 38/10

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 14, Ligues2 (*) e Province dell’Ovest (*) 5, Union Riviera (*) 4, Marengo (*) punti 0.

UNDER 14 (X GIORNATA) sabato

Amatori Genova – Vespe Cogoleto 49/19

CUS Genova1 – Province dell’Ovest 5/46

CUS Genova2 - Province dell’Ovest2 10/12

Imperia – Savona 0/63

Rc Spezia – Pro Recco 24/32

(FOTO DALLO STADIO CARLINI di Laura Casagrande)