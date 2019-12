Nuoto: ad Alasso lo sport abbatte le barriere

Quest'anno la squadra dei ragazzi speciali della Piscina di Alassio grazie al Patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e al contributo della Gesco, si è affiliata alla Federazione Italiana Sport Ragazzi con Disabilità Intellettiva e Relazionale.

"Come nuovi affiliati - spiegano dalla Gesco - abbiamo voluto ospitare la prima gara della stagione che si è svolta questa mattina nella Piscina di Alassio"

Oltre agli undici atleti alassini hanno partecipato le formazioni di Genova, Millesimo, Imperia e Sanremo

"Una giornata all'insegna dell'entusiasmo - racocntano gli istruttori nuoto - e valida per il circuito nazionale. I tempi registrati oggi si sommeranno a quelli che gli atleti faranno registrare nel corso della stagione e determineranno la classifica per accedere alle finali nazionali. Ma il risultato più importante è stato proprio quello dello straordinario entusiasmo che si è ricreato dentro e fuori dalla vasca".

"E' stata davvero un'emozione vedere in azione questo ragazzi - racconta Roberta Zucchinetti, Consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio - con il sostegno dei propri genitori. Qualora ci fosse qualche dubbio la giornata odierna ha dimostrato che lo sport abbatte tutte le barriere del mondo reale".

Al termine delle gare per tutti una medaglia e un gadget e per chi è riuscito a fermarsi anche il pranzo al Social Bar della Biblioteca Civica gestito dalla cooperativa "Non uno di meno" che rappresenta un'altra battaglia vinta sul fronte delle barriere.

"Meglio non poteva andare - il commento finale di Roberta Zucchinetti, Igor Colombi, presidente Gesco, e Simona Ivaldi, consigliera Gesco - una bellissima giornata di sport"