Domani sul Priamar "Natale con le Stelle", con la consegna delle Stelle al merito sportivo

E’ in programma, per domani pomeriggio, nella Sala della Sibilla al Priamar, con inizio alle 16,30, "Natale con le Stelle", con la consegna delle Stelle al merito sportivo. L’iniziativa è curata dal delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno. Nel corso della cerimonia saranno premiate, con la Stella d’oro del Coni, l’Amatori Nuoto Savona ed Il Circolo Scherma Savona, mentre l’argento andrà al Centro Atletica Celle ed al Moto Club Sassello ed il bronzo ai Pattinatori Savonesi. Fra i dirigenti Stella d’argento per Franco Quaglia, vice presidente regionale della Fijlkam e dirigente del Karate club Savona. Stella di bronzo per Benito Calvarese ex presidente del Quiliano Volley, Roberto Ghersi (presidente provinciale Azzurri d’Italia), Filippo Faranda, presidente della Fijlkam Liguria), Paolo Frosi e Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona), Giuseppe Rosso (Federtamburello) ed Orlando Vignola (ciclismo) Palma d’argento per Daniele Bertè (dama). Riconoscimenti per Luminosa Bogliolo e Chiara Rebagliati con la medaglia al valore atletico. Saranno premiati inoltre tutti i campioni italiani, europei e mondiali dell’anno 2019 segnalati dai vari presidenti o delegati di Federazione. Premi speciali per Cairese calcio e Varazze club Nautico per i 100 anni di fondazione.