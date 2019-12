Evoluzione dello sport tra elettronica e trasferte

Negli ultimi tempi si è sentito tanto discutere dell’introduzione di nuove tecnologie atte alla riduzione degli errori arbitrali nelle partite. È curioso analizzare questo fenomeno, così come i cambiamenti che in genere hanno attraversato il mondo sportivo nel corso degli anni.

Perché la gente critica questo strumento? Forse perché è ancora imperfetto? Perché non vuole rinunciare ai vantaggi derivanti dagli errori arbitrali? O forse perché la capacità di discutere dello sbaglio di un arbitro permetteva di portare avanti infinite discussioni e passare così il tempo?

Ci troviamo forse di fronte a uno scenario distopico già anticipato da una storia di Paperino in cui l’arbitro veniva sostituito da un robot?

È ancora presto per dirlo, ma è innegabile che lo sport, così come tutto il mondo che lo circonda, sia cambiato nel corso degli anni e che la vita dell’appassionato di sport sia cambiata con esso.

Le discipline sportive hanno una storia antica alle spalle: se ogni sport ha una data di nascita e un luogo di concepimento, si parla di competizioni di questo tipo già nella storia antica, periodo in cui le guerre venivano messe in disparte per fare spazio alle Olimpiadi.

È quindi scontato che lo sport e la fruizione di esso cambi nel corso del tempo, così come l’introduzione di nuove discipline non apprezzate in modo universale.

Parliamo ad esempio degli eSport, le discipline digitali che hanno cercato di farsi strada addirittura nelle ultime Olimpiadi senza successo. Molte persone potrebbero trovare assurdo o addirittura offensivo accostare la pratica di giocare a un videogioco rispetto a quella di eccellere in uno sport.

Nonostante questo, le similitudini tra i due mondi sono molteplici: in entrambi i casi si parla di un’attività che può essere eseguita in modo amatoriale o in modo professionale, in entrambi i casi viene richiesto un intenso allenamento di svariate ore al giorno e capacità psicofisiche ben sviluppate. Certo, l’utilizzo del cervello e dei muscoli corporei differisce, ma non per questo è il caso di sottovalutare questi sport digitali.

Negli eventi più grandi, infatti, essi possono facilmente contare centinaia di migliaia di spettatori, con numeri che superano il Super Bowl americano, quindi se non altro hanno avuto il pregio di avvicinare anche quella grande fetta di utenza che generalmente non è interessata a seguire gli sport tradizionali.

Quello che possiamo aspettarci in futuro è un impatto ancora maggiore della tecnologia nei vari aspetti dello sport: dall’utilizzo di apparecchiature più sofisticate in partita, alla trasmissione in tempo reale di sempre maggiore qualità e controllo dello spettatore.

Il tutto per permettere agli appassionati di coprire almeno in parte quella distanza che si viene a creare durante una trasferta. Non tutti sono dotati di passaporto per poter seguire la propria squadra del cuore, così come del visto che si rivelerà essere essenziale anche per visitare paesi caratterizzati un tempo dall’ingresso libero dei cittadini come l’Inghilterra.