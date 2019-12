Basket. Magic moment per l'Under 16 della Pallacanestro Vado

Ancora un doppio impegno per l'Under 16 della Pallacanestro Vado, che recupera l'ultima partita rinviata per l'allerta e torna in pari con il calendario. Due larghe vittorie che hanno consentito di recuperare almeno parzialmente il ritmo partita dopo il lungo periodo senza disputare gare. Prossimo appuntamento l'insidiosa trasferta di Cirié prima della pausa natalizia e del seguente Trofeo Malaguti.

I vadesi sono scesi in campo così negli ultimi due appuntamenti:

Pallacanestro Vado - Oasi Laura Vicuna 93-45 (26-15, 47-26, 78-35)

Pallacanestro Vado: Adamu 23, Monaldi 11, Bonifacino, Biorac 31, Calvi, Fantino 2, Micalizzi 5, Guidi 5, Squeri 10, Marzulli 6. All.: Prati. Ass.All.: Garaventa, Torre Prep. Guarnieri

CUS Torino - Pallacanestro Vado 30-84 (9-30, 14-55, 20-75)

Pallacanestro Vado : Adamu 21, Monaldi 6, Bonifacino 7, Biorac 35, Calvi 2, Fantino 2, Micalizzi 6, Guidi 1, Squeri 2, Marzulli 2. All.: Prati. Ass.All.: Colandrea, Garaventa, Torre