Il giovane cestista loanese Gianluca Fea eletto “Miglior giocatore” dell'Eybl 2019 in Ungheria

Nuovo prestigioso riconoscimento per il giovane cestista Gianluca Fea. Il talento loanese è stato insignito del titolo di "Best Player", di miglior giocatore della prima fase dell'edizione 2019 dell'European Youth Basketball League, torneo internazionale under 16 di pallacanestro. La prima parte della manifestazione si è svolta nei giorni scorsi in Ungheria: il torneo proseguirà a febbraio a Tenerife. Nato nel 2004 e cresciuto sportivamente nell'Asd Basket Loano Garassini, Gianluca Fea milita ora tra le fila del Junior Casale, mentre nella stagione 2018/2019 ha giocato nel Treviso Basket disputando il campionato Under 15 Eccellenza. Con la squadra veneta Gianluca ha disputato anche la finale del trofeo Novi Cup, a cui partecipano le migliori squadre under 15 d'Italia: nell'ultimo incontro il Treviso Basket ha dovuto cedere il passo alla Stella Azzurra Roma. Nel 2017/18 Gianluca ha dato prova delle sue qualità nel campionato regionale Under 14 Élite, nel torneo internazionale “Canestri senza Reti”, nel Torneo delle Regioni 2018 e nel Trofeo Città di Monsummano Terme. A luglio 2017 è arrivata la prima convocazione nella nazionale giovanile under 14. A giugno 2018 l'amministrazione comunale di Loano gli ha conferito il premio di “Atleta dell'anno” per gli ottimi risultati sportivi conseguiti: “Il riconoscimento ottenuto da Gianluca in Ungheria – commentano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l'assessore allo sport Remo Zaccaria – è l'ennesima riprova delle grandi doti di questo giovanissimo centrale e conferma come la nostra città sia una vera fucina di talenti sportivi, specie sul fronte della pallacanestro”. “A Gianluca vanno i nostri più sinceri e calorosi complimenti per questo premio, che contribuisce a portare in alto il nome di Loano Città Europea dello Sport e che, siamo certi, sarà il primo di una lunga serie”.