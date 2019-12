Calcio. La savonese Emma Errico commenta i primi mesi al Sassuolo: "Un infortunio mi ha bloccata, ma ora sono pronta a togliermi delle soddisfazioni"

Dopo aver fatto esperienza nella massima serie con Cuneo, San Zaccaria (Ravenna) e Tavagnacco (Udine), quest'anno è arrivata l'importante chiamata del Sassuolo per la savonese Emma Errico. Una sfida che, manco a dirlo, ha accettato fin da subito con entusiasmo. Tuttavia, i primi mesi in maglia neroverde non sono stati facili, come ammette la stessa giocatrice, in quanto ha dovuto vedersela con un infortunio al tendine d'Achille che l'ha costretta a rimanere lontana dal rettangolo verde. "Tengo a ringraziare tutto lo staff medico del Sassuolo maschile – racconta la centrocampista classe 1994 - per come ha curato il mio infortunio e per come si sta ancora occupando della mia condizione. La stagione è ancora lunga e spero di togliermi grandi soddisfazioni con questa maglia".

Emma Errico commenta poi il campionato in corso: "Il livello della Serie A si è alzato notevolmente. La grande favorita è la Juventus ma anche Roma, Milan e Fiorentina possono dire la loro. In generale, tutte le compagini possono provare a lasciare un segno in questa annata".

La giocatrice cresciuta nel settore giovanile dello Speranza, dal quale ha poi spiccato il volo verso quello del Savona, si esprime infine circa il fenomeno del razzismo nel mondo del calcio femminile. Tema su cui si è dibattuto in occasione dell'addio al calcio italiano della calciatrice juventina Aluko, che, a onor del vero, ha poi dichiarato al Corriere dello Sport di aver vissuto situazioni spiacevoli anche in altre realtà e di non andarsene per colpa del razzismo. "Penso che nel 2019 non debbano esserci più problemi del genere, – conclude – non entro nel merito della questione ma penso che tutti debbano essere liberi di svolgere qualsiasi attività a testa alta lontani da pregiudizi".