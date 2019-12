Calcio, Letimbro. Mister Oliva risponde al presidente del Soccer sul ricorso: "La gara è stata falsata dall'episodio del rigore"

Arriva la pronta risposta del mister della Letimbro Maurizio Oliva, il quale sottolinea come dal suo punto di vista il presunto errore arbitrale abbia condizionato l'andamento complessivo del match, senza mettere in discussione l'ospitalità degli avversari.

"In merito a quanto dichiarato dal Presidente del Soccer Borghetto a cui sottolineo e ribadisco la mia stima e senza voler innescare sterili polemiche tengo a sottolineare che il risultato al momento del rigore era 0-0 e tale risultato si è protratto fino a fine primo tempo, per cui tutto quello che è successo dopo è innegabilmente falsato o diverso da quello che sarebbe potuto essere.

Nulla vogliamo di diverso dal rispetto delle regole ed è giusto che il Soccer presenti le sue controdeduzioni, anche se tale ricorso non è rivolto direttamente a loro ma ad un errore tecnico del direttore di gara. Per quanto riguarda '' pizza e birra'' nessuno si è mai permesso di mettere in discussione l'ospitalita del Soccer Borghetto".