Calcio, Promozione. Terzo successo consecutivo per il Ceriale, Stefano Caredda: "Stiamo affrontando le partite con la giusta grinta, serviva tempo ma adesso è il nostro momento"

Fiducia ritrovata in casa Ceriale, visto che domenica è arrivato il terzo successo consecutivo. Un match scoppiettante quello contro l’ostico Via Dell’Acciaio, al vantaggio biancoblù firmato Stefano Caredda ha risposto Costa, prima dell’uno due micidiale firmato Insolito-Caredda. A poco è poi servita la personale doppietta di Costa, gli uomini di mister Biolzi alzano un muro e centrano la vittoria. Estremamente soddisfatto l’attaccante cerialese, che ha così commentato ai nostri microfoni:

“Domenica abbiamo affrontato una squadra molto forte ed organizzata, che nonostante sia una neopromossa ha già dimostrato di poter ambire ai vertici della classifica. Sono molto soddisfatto sia della prestazione che dell’atteggiamento avuto in campo. Nelle ultime settimane siamo riusciti ad essere più squadra e questo ci ha permesso di conquistare queste tre vittorie di fila. Quest’anno è stato creato un gruppo nuovo, con molti giocatori di categoria ma anche tanti giovani interessanti. Sono certo che questa squadra non meritasse la zona playout di inizio stagione, ma con il passare delle settimane si è visto il nostro potenziale, ora tocca a noi dimostrare chi siamo.”

Un avvio a rilento che potrebbe pesare per il proseguo della stagione: “L’avvio non è certo stato dei migliori” – prosegue il classe ’86 – “Ma adesso è anche divertente vederci giocare. Conosco il mister e sapevo che il suo lavoro si sarebbe visto con il tempo. A livello personale posso dire che ringrazio molto la società per avermi aspettato, arrivavo da diversi acciacchi che hanno condizionato le ultime stagioni, ma adesso posso ritenermi ritrovato. Per il proseguo della stagione è difficile dare un commento, è un campionato molto avvincente ed equilibrato, sarà molto combattuto fino alla fine, noi puntiamo a fare del nostro meglio, ma sempre con il duro lavoro sul campo.”