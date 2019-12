Calcio, Seconda Categoria. Il Mallare è in vetta ma lo scontro con la Vadese è solo all'inizio, Federico Vallone: "Loro sono un'ottima squadra, ma noi non abbiamo niente da invidiare"

Dopo il filotto di vittorie consecutive in avvio di campionato di Seconda Categoria, il discorso primo posto sembrava già essere archiviato in favore della Vadese, ma nell’ombra proseguiva la sua marcia il Mallare che, alla prima occasione, ha messo la freccia conquistandosi il primato in classifica. Il successo per 3 a 2 contro il Pallare passa anche per i piedi di Federico Vallone, autore di una doppietta domenica, autentico perno del centrocampo valbormidese:

“Abbiamo certamente iniziato con il giusto piglio, ma il campionato è comunque ancora molto lungo e pieno di insidie. Ogni settimana il mister ci prepara al meglio per la sfida domenicale, senza lasciare nulla al caso. Domenica è stata sicuramente una vittoria preziosissima per la nostra marcia, i due goal sono frutto di un ottimo gioco di squadra. Non è importante chi trova la via della rete, quello che è importante è gonfiare la rete per un obiettivo comunque da regalarci tutti insieme a fine stagione.”

Sembra quindi inevitabile uno scontro a due per il primato e lo scontro diretto si giocherà il 5 gennaio nel recupero: “La Vadese è sicuramente una grande squadra, formata da ottimo giocatori con grande carisma ed esperienza. Noi però non abbiamo nulla da invidiare, ma anzi, dobbiamo essere consci delle nostre potenzialità e credere in noi stessi. Il recupero sarà importante ma non determinate, ma prima bisogna pensare all’ultimo appuntamento di questo nostro 2019.”

Solo chi avrà più costanza potrà alzare le braccia al cielo a fine stagione: “Se vogliamo vincere questo campionato dovremmo essere bravi in ogni momento della stagione ed in ogni situazione” – conclude il centrocampista – “Ci vorrà tanta concentrazione e determinazione. Il gruppo è la cosa più importante in queste categoria, noi siamo molto affiatati e abbiamo voglia di far vivere al paese di Mallare un successo che manca tra troppo tempo.”