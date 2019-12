Calcio, Seconda Categoria. Primi movimenti di mercato per Sassello e Nolese

La Nolese rinforza il reparto mediano del campo con l'innesto di Andrea Rizzi. Il centrocampista classe 1994 proviene dal Soccer Borghetto. "Siamo contenti di questo innesto, che potrà darci una grossa mano", commenta mister Balbo.

Cerca di correre ai ripari anche il Sassello, dopo un inizio al di sotto delle aspettative. I soli quattro punti conquistati, in caso di omologazione del pareggio con la Vadese, valgono infatti l'ultimo posto in coabitazione con il Murialdo. Il primo colpo di mercato porta il nome di Giuseppe Caruso. Il centrocampista dalla spiccate doti offensive è già sceso in campo domenica scorsa contro il Calizzano, gara persa per 3 a 2,e ha militato nei primi mesi di questa stagione nell'Academy Albissola.