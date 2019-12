Calcio. Vado, subito due gol in tre partite per il nuovo trequartista Nicolò Bruschi: "Facile inserirsi in un gruppo così unito, vogliamo a tutti i costi mantenere la categoria"

E' uno dei giocatori appena sbarcati al "Chittolina" durante la sessione di mercato invernale, ma il nuovo attaccante del Vado Nicolò Bruschi sembra essersi già calato alla perfezione nel mondo rossoblù, con due reti messe a segno nelle sfide contro Bra e Borgosesia.

"Sono contento di aver accettato questa sfida - racconta il ventunenne emiliano arrivato dal Chieti dopo diverse esperienze in Serie C con le maglie di Santarcangelo, Arezzo e Gozzano - mi alleno ormai a Vado da quasi un mese e ho trovato un gruppo molto affiatato nel quale è stato davvero facile inserirsi. Con chi ho legato di più? Insieme a Guarco e Piacentini, ad esempio, c'è già un ottimo rapporto, ma anche tutti gli altri ragazzi mi hanno accolto in maniera calorosa".

Un buona base di partenza per poter raggiungere quell'obiettivo chiamato salvezza: "E' un traguardo che vogliamo ottenere a tutti i costi - sottolinea Bruschi senza tanti giri di parole - ci sono le condizioni per poter disputare ancora un grande campionato, nonostante la classifica, al momento, non sia delle migliori".

"Rammarico per la rimonta subita domenica col Borgosesia? Sicuramente sì, anche perchè, dopo essere andati sul 2-0 a inizio partita, ho avuto due situazioni interessanti per segnare la terza rete, ma in un'occasione mi sono allungato troppo la palla, mentre nell'altra è stato davvero bravo il portiere avversario".

Prima delle feste di Natale, la difficile trasferta sul campo della lanciatissima Lucchese: "Partita complicata contro una squadra forte, ma da questo momento dovremo scendere sempre in campo con l'idea di poter fare risultato contro qualsiasi avversario, in casa e in trasferta".