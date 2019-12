Altro movimento di mercato in uscita per il Savona di mister De Paola. Pietro Tripoli lascia infatti la città della Torretta, raggiungendo l'altro ex biancoblù Jonathan Rossini alla Lavagnese.

Il comunicato ufficiale

Il Savona FBC informa di aver trasferito,in data odierna, a titolo definitivo il giocatore Pietro Tripoli alla Usd Lavagnese 1919

In bocca al lupo!