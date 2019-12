Prima Categoria. L'Aurora dona una targa in ricordo di Edy Amendola

"Quando una persona ci lascia, un pezzo del nostro cuore se ne va via con lei". Sono queste le parole scolpite sulla targa che l'Aurora calcio ha consegnato al Millesimo questa domenica per ricordare ancora una volta mister Edy Amendola, scomparso tragicamente a poche settimane dall'inizio del torneo. "Lo abbiamo fatto per ricordare un grande uomo di sport, apprezzato in maniera trasversale anche al di fuori del nostro mondo", il commento della dirigenza giallonera.