Colpo di mercato del Ligorna che si assicura, per la seconda parte di stagione, il ritorno in biancoblu del centrocampista ingauno Glen Lala. Il mediano classe 2000, lanciato in serie D dal Finale e protagonista di un'ottima stagione, la scorsa, agli ordini di mister Monteforte, torna così ad avvicinarsi a casa dopo una prima parte di campionato giocata da vero e proprio protagonista tra le fila dell'Adriense.