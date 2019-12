Pallanuoto. Il finalese Matteo Aicardi riceve insieme alla nazionale il Collare d'Oro al merito sportivo

Ieri, il Settebello campione del mondo ha ricevuto presso la Palestra Monumentale dell'Università degli Studi del Foro Italico il Collare d'Oro al merito sportivo. Una cerimonia di assoluto prestigio alla quale hanno preso parte Giovanni Malagò, il presidente del Coni, e il premier Giuseppe Conte. Una giornata sicuramente da ricordare per Matteo Aicardi, tra i protagonisti del quarto titolo mondiale conquistato quest'anno dagli azzurri in occasione dei mondiali disputati in Corea del Sud. Il riconoscimento rappresenta la massima onorificenza assegnata dal Comitato olimpico nazionale italiano.