Volley. Serie C femminile, sorride solo l'Iglina Albisola nella 9^ giornata di campionato, sconfitte casalinge per Celle-Varazze e Albenga

Weekend con una vittoria e due ko per le formazioni savonesi impegnate nel campionato di Serie C femminile di volley.

Pesante successo esterno per l'Iglina Albisola che, con il 3-0 rifilato all'Avis Casarza Ligure, sale al terzo posto in classifica a -5 dalla coppia di testa Normac - Lunezia, quest'ultima vittoriosa per 3 a 1 in casa dell'Albenga.

Stop casalingo anche per il Celle Varazze Volley, che non raccoglie nemmeno un set nel match giocato alla "Natta" contro Grafiche Amadeo Sanremo (25-23, 25-17, 25-23 i parziale a favore delle ponentine).