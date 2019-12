Pallacanestro Alassio, settimana con nove partite dove spiccano le vittorie Under 18 e Under 16

Settimana molto intensa per i colori gialloblu alassini dove spiccano i successi di Under 18, Under 16 Gold e la prima vittoria dell’Under 16 femminile ma andiamo a vedere il dettaglio di tutte le gare.



L’ Under 18 era attesa dallo scontro al vertice con Bvc Sanremo, squadra imbattuta al termine del girone d'andata. Al termine di un incontro intenso i gialloblu riescono ad avere la meglio sulla forte compagine sanremese per 51-58 vincendo in trasferta e ribaltando il risultato della prima giornata di campionato: “Abbiamo fornito una prova di carattere e maturità contro una squadra più esperta dove molti loro elementi giocano già in prima squadra. Il campionato è molto insidioso ed equilibrato ma ad ora lo stiamo affrontando con il giusto spitito”.

Due partite per l’ Under 16 Gold e doppio successo. Mercoledì partita di vertice al PalaRavizza con Cus Genova e dopo un primo quarto equilibrato l’Alassio allunga contro una compagine forte che però aveva due assenze importanti; alla fine la Pallacanestro Alassio 63-37 ma è ben conscia che al ritorno non sarà facile. Sabato, sempre per l’ Under 16 Gold, bella vittoria nell'insidiosa trasferta con il Basket Sestri Levante. Alla fine gli alassini vincono 54-87 dilatando il punteggio durante tutto l'incontro e si meritano la cena di squadra post partita: “Sono state due partite non facili ma che abbiamo interpretato bene, con intensità e voglia. Stiamo crescendo e pian piano aggiungiamo sempre più nozioni che il gruppo sta ben recependo”.

Primo successo per l’ Under 16 femminile guidata da Serena che vince 63-57 con il Basket Pegli B. La partita è stata molto equilibrata e ricordando la compagine targata Blue Ponente sta disputando il campionato quasi interamente sotto leva e senza fuoriquota è un gran bel risultato.

Le ragazze dell’ Under 14 femminile hanno giocato contro una delle principali favorite alla vittoria del campionato, l' Amatori Savona: "Il risultato, 25-63, ha sorriso alle savonesi ma è da sottolineare il carattere e il buon ultimo periodo delle ragazze guidate da Giulia che non si sono mai arrese."

Trasferta a Sanremo per l’ Under 13 che cede al Sea Basket 68-32 ma gioca con energia contro una compagine che al momento è fisicamente più avanti dei gialloblu: “Una volta che le differenze fisiche si ridurranno potremo dire la nostra con tutti e consolideremo i già bei campionati che stiamo disputando. La cena al Mc di Imperia chiude un bel venerdì sera dove gli aspetti positivi sono stati molti”.

Terzo successo in altrettante partite per il gruppo degli Esordienti 2008 che supera 44-16 una coriacea e grintosa Albenga: “Abbiamo sbagliato tanto ma tutti i convocati hanno dato il loro contributo in una partita comunque non facile. Pian piano dovremmo ridurre gli errori ma sicuramente una caratteristica che non manca a questo gruppo è la grinta”.



Trasferta a Finale Ligure per gli Aquilotti junior del 2010-11 che vincono cinque tempi e ne perdono solo uno giocando in un bel clima minibasket con ben quindici gialloblù presenti: “Complimenti a tutti: ai nostri, al Finale e al mini arbitro che è stato davvero bravo!!!”