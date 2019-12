Calcio, Savona: un ritorno al "Chittolina" non è da escludere

Il Savona potrebbe presto compiere il percorso inverso.

Dopo l'auspicato ritorno allo stadio Bacigalupo, una provvisoria ricomparsa al "Ferruccio Chittolina" di Vado Ligure non è affatto da escludere.

Il motivo, proposto dallo staff tecnico biancoblu e da mister De Paola, come riportato stamane dal Secolo XIX, è chiaro: il terreno di gioco di Via Cadorna non è ancora nelle condizioni ideali per poter ospitare una gara del massimo campionato dilettantistico.

Restano quindi i dubbi sulle previsioni di inizio stagione, quando si ipotizzava di poter "inaugurare" il Bacigalupo a inizio novembre, dopo la spesa di circa 60.000 euro (riferita da Carlo Sergi nel corso della Terza Commisione Consiliare) effettuata a inizio autunno.

Troppa fretta di ritrovare lo stadio amico, tenendo anche conto delle difficili condizioni meteo vissute nell'ultimo mese? Può essere. quel che è certo è che il timing per il rientro a Savona è stato eccessivamente anticipato.