Calcio, Soccer Borghetto. Mister Giunta chiude il caso Letimbro: "Giocatori avversari in area al momento del rigore, ecco perchè l'arbitro ha annullato la rete"

Arriva anche il punto per quanto concerne il Soccer Borghetto in merito all'ormai arcinota querelle relativo al gol annullato alla Letimbro nel corso della sfida di domenica scorsa.

A raccontare la posizione del club biancorosso è mister Alessandro Giunta.

"Abbiamo letto le dichiarazioni della Letimbro, pronta a sottolineare come il gol sia stato annullato per l'errata interpretazione arbitrale a seguito della deviazione sul palo di Serventi, ma non è andata porprio così.

Ai nostri giocatori il direttore di gara ha sottolineato come la rete sia stata annullata in quanto alcuni calciatori della Letimbro erano presenti all'interno dell'area al momento del rigore di Orcino. Come testimonia il regolamento, e lo alleghiamo nell'immagine sottostante, il gioco dev'essere ripreso con un calcio di punizione indiretto, cosa puntualmente avvenuta.

Per quanto ci compete il discorso si chiude qui, anche per rispetto del lavoro del Giudice sportivo. Nel caso l'incontro dovesse essere ripetuto accetteremo la sentenza, ma lo sviluppo dell'incontro e l'episodio contestato ci appaiono sufficientemente chiari".