Calcio, Vadese. Gli azzurrogranata dicono la loro sul Savona al Chittolina: "Ci auguriamo sia l'ultima partita dei biancoblu nell'impianto"

Come noto già all’inizio del campionato il presidente Tarabotto ci ha informato dei disagi creati dall‘indisponibilità del Bacigalupo, a cui la Vadese si è adattata, nel rispetto dei propri tesserati e tifosi, garantendo il giusto spazio al Savona. Si vuole però ribadire, che seppur trattandosi di un campionato inferiore, la Vadese sta portando onore al territorio e alla comunità Vadese giocandosi la testa del campionato con cuore e determinazione e che pertanto ritiene imprescindibile, che sia la carta stampata che i giornali online riportino l’impegno e i disagi a cui si sottopone per i fatti sopracitati. Disagio che ad esempio la prossima domenica ci vedrà giocare alle 17:30 anziché alle 14:30, ma che accettiamo per far sì che il Savona possa disputare al meglio la propria partita. Ci auguriamo, cosi come riferitoci dal Vado, che sia l’ultima partita della stagione che il Savona giocherà al Chittolina per tornare al Bacigalupo notoriamente lo stadio più importante della nostra provincia e casa naturale del Savona.