Calciomercato, Baia Alassio. Gli annunci del ds Panuccio: arriva Davide Pisano, Avignone e Calarco passano al Cervo e alla San Filippo

Anche la Baia Alassio non sta a guardare e nel corso della sessione dicembrina di mercato ha portato a segno diverse operazioni in entrata e in uscita.

Il punto lo fa il direttore sportivo Marcello Panuccio, pronto ad annunciare l'arrivo di Davide Pisano dalla Loanesi e le partente di Avignone e Calarco:

"Dopo un paio di sessioni di mercato in cui ci siamo solo sfiorati, siamo davvero felici di inserire Davide Pisano all'interno della nostra rosa, certi che possa esser un elemento importante sia per qualità tecniche sul campo che morali all'interno dello spogliatoio. Nel contempo salutiamo e ringraziamo Rocco Avignone e Gianluca Calarco, ceduti rispettivamente a Cervo 2016 e San Filippo. Purtoppo motivi lavorativi impediscono ad entrambi di proseguire l'annata con noi. Auspichiamo che in un futuro prossimo le strade possano ricongiungersi con entrambi."